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В аэропорту Барнаула снова задержались сочинские рейсы

В аэропорту Барнаула снова задержались сочинские рейсы

Авиарейсы из Барнаула в Сочи, которые должны были состояться 15 сентября, перенесли. Согласно информации на онлайн-табло барнаульского аэропорта, полеты перенесли до утра 16 сентября.

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