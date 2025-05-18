Запад требует: забудьте об Одессе! Новый ультиматум для России

Геннадий Бережнов

Просто так потребовать вывода из ещё 4 регионов это пустое, нет для этого возможности, но она будет если Киев заупрямится и продолжит! Харьков и Днепр могли бы и сами много сделать при желании, но его не кому выразить. А вот Одессу нужно брать при любом раскладе!