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Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Британцам придётся забыть об украине. Надеюсь скоро им будет недо этого...Запад требует: за...
  • Геннадий Бережнов
    Просто так потребовать вывода из ещё 4 регионов это пустое, нет для этого возможности, но она будет если Киев заупрям...Запад требует: за...
  • Ed
    "из Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей" - это минималка, ежли по уму договариваться. Необходи...Запад требует: за...

Запад требует: забудьте об Одессе! Новый ультиматум для России

Запад требует: забудьте об Одессе! Новый ультиматум для России

Запад требует: забудьте об Одессе! Новый ультиматум для России Ирэн ОрлонскаяВ последнее время в российской политике наблюдается активизация разговоров о возвращении Одессы и Николаева под контроль России.

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Комментарии
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E
Ed
&quot;из Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей&quot; - это минималка, ежли по уму договариваться. Необходим  добавочный пункт о выдаче все преступников, убивавших мирняк
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9 час.
Геннадий Бережнов
Просто так потребовать вывода из ещё 4 регионов это пустое, нет для этого возможности, но она будет если Киев заупрямится и продолжит! Харьков и Днепр могли бы и сами много сделать при желании, но его не кому выразить. А вот Одессу нужно брать при любом раскладе!
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8 час.
Игорь Васиков
Британцам придётся забыть об украине. Надеюсь скоро им будет недо этого...
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4 час.
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