Запад требует: забудьте об Одессе! Новый ультиматум для России Ирэн ОрлонскаяВ последнее время в российской политике наблюдается активизация разговоров о возвращении Одессы и Николаева под контроль России.
Запад требует: забудьте об Одессе! Новый ультиматум для России
Комментарии
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E
Ed
"из Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей" - это минималка, ежли по уму договариваться. Необходим добавочный пункт о выдаче все преступников, убивавших мирняк
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9 час.
Геннадий Бережнов
Просто так потребовать вывода из ещё 4 регионов это пустое, нет для этого возможности, но она будет если Киев заупрямится и продолжит! Харьков и Днепр могли бы и сами много сделать при желании, но его не кому выразить. А вот Одессу нужно брать при любом раскладе!
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8 час.
Игорь Васиков
Британцам придётся забыть об украине. Надеюсь скоро им будет недо этого...
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4 час.
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