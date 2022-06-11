Андрій Зубов Андрій Зубов: «Путін проговорився щодо справжніх намірів Кремля» Історик – про одкровення та натяки, що містяться у виступі президента Росії з приводу ювілею Петра I Президент РФ Володимир Путін мимоволі проговорився про справжні цілі війни в Україні, проводячи паралелі з діями імператора Петра I у зв'язку з 350-річчям останнього, вважає заступник голови […] Сообщение Андрій Зубов: «Путін проговорився щодо справжніх намірів Кремля» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.