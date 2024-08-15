Сомнолог Дуйкин: поздний ужин и фитнес могут мешать нормально выспаться

Поздние приемы пищи, занятия спортом и чтение информации, будоражащей психику, могут помешать нормальному сну, о чем в беседе с Москвой 24 рассказал заведующий центром сомнологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, врач-сомнолог Дмитрий Дуйкин.