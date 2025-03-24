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Каждый десятый банкомат в России не принимает новые купюры

Каждый десятый банкомат в России не принимает новые купюры

Банкоматы иностранного производства практически невозможно перестроить под новые российские банкноты из-за санкций, а ЦБ как раз ввел в обращение новые тысячные и пятитысячные купюры Десятая доля банкоматов в России не принимает новые купюры, в столице их не распознают до 25% всех устройств, пишет газета «Известия».

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