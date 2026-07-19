На Димитровском мосту завершён второй этап ремонта

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о завершении второго этапа ремонта на Димитровском мосту. Специалисты полностью обновили правую часть мостового полотна: переустроили проезжую часть и тротуар, заменили консольную плиту, восстановили водоотвод и гидроизоляцию, уложили новое асфальтобетонное покрытие и установили новые ограждения.
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