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Вечерний Новосибирск

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На Димитровском мосту завершён второй этап ремонта

На Димитровском мосту завершён второй этап ремонта

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о завершении второго этапа ремонта на Димитровском мосту. Специалисты полностью обновили правую часть мостового полотна: переустроили проезжую часть и тротуар, заменили консольную плиту, восстановили водоотвод и гидроизоляцию, уложили новое асфальтобетонное покрытие и установили новые ограждения.

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