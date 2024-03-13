Космическое шоу: «комета Дьявола» 12P/Pons-Brooks летит к Земле на фоне Андромеды

Комета 12P/Pons-Brooks, мчащаяся в сторону Земли, в настоящее время проносится на фоне соседней галактики Андромеды, вызывая интерес астрономов и создавая благоприятные условия для создания захватывающих астрофотографий.
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