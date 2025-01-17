Кэмерон Диас впервые за пять лет появилась на красной дорожке

Актриса вернулась в кино после шестилетнего перерыва. Кэмерон Диас блеснула на красной дорожке LEGION-MEDIAКэмерон Диас порадовала своих фанатов, в первый раз за долгое время появившись на красной дорожке в Берлине — на премьере фильма «Снова в деле», в котором она сыграла одну из главных ролей.