Политика как он...
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Политика как она есть

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На Западе призвали к возобновлению диалога с Россией

На Западе призвали к возобновлению диалога с Россией

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в социальной сети X призвал Европейский союз прекратить саботировать дипломатическое урегулирование украинского конфликта и начать диалог с Россией.

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