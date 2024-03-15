Экономист назвал два надежных способа защитить сбережения от инфляции

Самые надежные варианты защиты сбережений от инфляции — это краткосрочные депозиты и депозиты денежного рынка, заявил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов «Ленте.
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