Ямальская журналистка в шоу «Ягель в кляре» приготовила блюдо из ее сна

Героиней нового выпуска тревел-шоу «Ягель в кляре» стала журналистка Лариса Базанова. Она поделилась со зрителями не только старинным семейным рецептом, но и новым блюдом, которое ей приснилось, рассказали в «Ямал-Медиа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым