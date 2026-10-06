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Север Пресс

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Ямальская журналистка в шоу «Ягель в кляре» приготовила блюдо из ее сна

Ямальская журналистка в шоу «Ягель в кляре» приготовила блюдо из ее сна

Героиней нового выпуска тревел-шоу «Ягель в кляре» стала журналистка Лариса Базанова. Она поделилась со зрителями не только старинным семейным рецептом, но и новым блюдом, которое ей приснилось, рассказали в «Ямал-Медиа».

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