Ямальская журналистка в шоу «Ягель в кляре» приготовила блюдо из ее сна

Героиней нового выпуска тревел-шоу «Ягель в кляре» стала журналистка Лариса Базанова. Она поделилась со зрителями не только старинным семейным рецептом, но и новым блюдом, которое ей приснилось, рассказали в «Ямал-Медиа».