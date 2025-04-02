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Царьград

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Вспышка кори: в Екатеринбурге возбуждают уголовное дело

Вспышка кори: в Екатеринбурге возбуждают уголовное дело

Следствие проверяет халатность врачей детской больницы №11.Следственные органы Екатеринбурга  рассматривают  возможность  возбуждения уголовного дела  в отношении сотрудников  детской больницы №11  в связи  с  вспышкой  кори.

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