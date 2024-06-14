Теннисистку из Красноярска допустили до Олимпийских игр

Красноярская теннисистка Мирра Андреева может принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Международная федерация тенниса допустила всех российских теннисистов до соревнований, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на президента федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии