Теннисистку из Красноярска допустили до Олимпийских игр

Красноярская теннисистка Мирра Андреева может принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Международная федерация тенниса допустила всех российских теннисистов до соревнований, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на президента федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.