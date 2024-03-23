В свердловской колонии забили тревогу, виновному ужесточат срок

В Свердловской области заключенный колонии-поселения прятался от сотрудников учреждения. Его не могли найти почти день, однако позже обнаружили в ремонтируемом здании на участке ИК-53 в городе Верхотурье.
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