В вечернее время электрички через D2 «Трикотажная» начали ходить реже

Поздним вечером по пятницам и субботам до конца апреля изменено движение поездов на D2. После 22:45 до 5:45 на станциях Гражданская и Дмитровская поезда в обе стороны следуют по пути «на Нахабино», сообщила пресс-служба Дептранса.
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