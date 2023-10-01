Моуринью после 2:0 с «Фрозиноне»: «По крайней мере, никто не обвинит меня в том, что Лукаку не забивает. Я могу развить качества Ромелу»

Тебас о Ла Лиге: «АПЛ тратит деньги впустую, Серия А потеряла 3 млрд евро, а во Франции 60% зарплат – в «ПСЖ». Сравнить можно лишь с Бундеслигой – только они экономически жизнеспособны»