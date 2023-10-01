НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Моуринью после 2:0 с «Фрозиноне»: «По крайней мере, никто не обвинит меня в том, что Лукаку не забивает. Я могу развить качества Ромелу»

Моуринью после 2:0 с «Фрозиноне»: «По крайней мере, никто не обвинит меня в том, что Лукаку не забивает. Я могу развить качества Ромелу»

Римская команда выиграла матч 7-го тура Серии А со счетом 2:0. Голами отличились Ромелу Лукаку и Лоренцо Пеллегрини.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх