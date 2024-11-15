США пообещали ответить России на участие военных из КНДР в боях с ВСУ

Власти США готовы ответить России на участие военных из КНДР в боях в Курской области скоординированными политическими решениями вместе с союзниками, заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии