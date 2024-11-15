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США пообещали ответить России на участие военных из КНДР в боях с ВСУ

США пообещали ответить России на участие военных из КНДР в боях с ВСУ

Власти США готовы ответить России на участие военных из КНДР в боях в Курской области скоординированными политическими решениями вместе с союзниками, заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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