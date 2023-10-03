В России начали придумывать истории, что западные инвесторы якобы "не проживут без РФ"

Один из директоров российской Ассоциации профессиональных инвесторов, а именно Андрей Морозов заявил для РИА-Новости, что многие западные инвесторы просто без ума от российского рынка и постоянно думают как на нём остаться.
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