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Zero Hedge

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9/11 Families Don't Want Mamdani Participating In Memorial Ceremony

9/11 Families Don't Want Mamdani Participating In Memorial Ceremony

9/11 Families Don't Want Mamdani Participating In Memorial Ceremony Twenty-five years after the September 11 attacks, a coalition of victims' families don’t want New York City Mayor Zohran Mamdani anywhere near the ceremony marking the anniversary at Ground Zero.

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