Обращение к Президенту Российской Федерации В. В. Путину

Татьяна Кибишева Лучше бы разработал качественный Закон о миграции. Реакционное мусульманское засилье - вот где угроза Православной России, от них надо как можно быстрее избавляться и вообще перекрыть поток мигрантов в Россию, люди уже задыхаются от этого засилья!!!!!!!!

Руслан Техажев Хорошо закрученная и обернутая схему волеизъявления народа узурпация власти, которая не будет подкреплена ничем кроме веры. А вера уже неспособна к всеобъемлющему влиянию в общественной жизни, ибо даже она не показывает примера божественной справедливости общественного устройства. В заупокойной жизни её никто не видел, а в этой жизни лучшими антипоказателями божественной справедливости являются сами её проповедники, стоящие между людьми и Богом. Потому полагаю, что идея монархизма может и наберет среди депутатов Думы и Сенаторов необходимое число приверженцев, но сомневаюсь, что референдум даст даже нужную половину голосов в поддержку.