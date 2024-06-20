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Обращение к Президенту Российской Федерации В. В. Путину

Обращение к Президенту Российской Федерации В. В. Путину

  Уважаемый Владимир Владимирович!   В продолжение ранее направленных Вам писем: в октябре 2022 г. – относительно расширения стратегических целей СВО добавлением религиозного контекста, который всю историю России имел первостепенное значение; в декабре 2022 г.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Лучше бы разработал качественный Закон о миграции. Реакционное мусульманское засилье - вот где угроза Православной России, от них надо как можно быстрее избавляться и вообще перекрыть поток мигрантов в Россию, люди уже задыхаются от этого засилья!!!!!!!!
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18 час.
Руслан Техажев
Хорошо закрученная и обернутая схему волеизъявления народа узурпация власти, которая не будет подкреплена ничем кроме веры. А вера уже неспособна к всеобъемлющему влиянию в общественной жизни, ибо даже она не показывает примера божественной справедливости общественного устройства. В заупокойной жизни её никто не видел, а в этой жизни лучшими антипоказателями божественной справедливости являются сами её проповедники, стоящие между людьми и Богом. Потому полагаю, что идея монархизма может и наберет среди депутатов Думы и Сенаторов необходимое число приверженцев, но сомневаюсь, что референдум даст даже нужную половину голосов в поддержку.
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18 час.
Александр Грушин
Это что, предлагают Россиянам Ручки вверх поднять. Типа пока погодить маленько, а то скакать некому стало или у Брлятского Украинского народа, гиляки закончились, подождать нужно когда амеры им подвезут и силушка выкопавшая Чёрное море откуда то возьмётся... Это кто такой совсем явный ещё не присел... Очень интересно что в башке у человека или это  очередной привет от ЦРУ???  Вот откуда такие повылазили то?
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14 час.

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