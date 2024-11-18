Правительство России определило перечень государственных услуг, которые можно будет получить в МФЦ по биометрии без паспорта.
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Правительство России определило перечень государственных услуг, которые можно будет получить в МФЦ по биометрии без паспорта.