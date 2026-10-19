Электроснабжение всех потребителей и организаций в Янино восстановлено к восьми утра 19 октября после атаки беспилотников, оставившей без света более 20 тысяч человек.
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