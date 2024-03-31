Как понять, что ты нравишься другу: главные признаки и советы психолога

Сегодня знаки приличия и воспитанность со стороны мужчины зачастую расцениваются как флирт. Представитель сильной половины человечества вполне может по-дружески уступить место, сходить за кофе или помочь поднести тяжелую сумку.
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