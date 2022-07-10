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Таиланд и США продлили союзническое соглашение

Таиланд и США продлили союзническое соглашение

Таиланд и США продлили действие соглашения о двусторонних союзнических отношениях и стратегическом партнёрстве, а также меморандум о взаимопонимании в вопросе укрепления устойчивости цепочек поставок, заявил глава таиландского МИД Дон Праматвинай.

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