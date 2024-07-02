Боец ВС РФ Чешир: при штурме опорника ВСУ нашли разговорник испанского наемника

Российские военные нашли блокнот испаноговорящего наемника на позициях ВСУ на Краснолиманском направлении, в котором последний записывал испанские слова с переводом на мову, чтобы общаться с украинскими боевиками.
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