Священник объясняет: допустимо ли православным есть куличи из Дубая? Ирэн ОрлонскаяСвященник Владислав Береговой отметил, что приобретение и освящение пасхальных куличей с начинкой в дубайском стиле является допустимым.
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