Небензя заявил о «принципиально важном» условии для соглашения по Украине

Постпред подчеркнул, что принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия<strong>Для Москвы принципиально важно, чтобы со стороны Киева мирные соглашения подписывали люди, которые имеют на это законные полномочия.