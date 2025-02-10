Небензя заявил о «принципиально важном» условии для соглашения по Украине

Постпред подчеркнул, что принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия<strong>Для Москвы принципиально важно, чтобы со стороны Киева мирные соглашения подписывали люди, которые имеют на это законные полномочия.
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