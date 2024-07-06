«Какой это кайф»: абьюзер Башаров сказал правду после избиения женщин

Актер считает себя жертвой после обнародования подробностей своего скандального поведения. Марат Башаров кадр шоуМарат Башаров известен не только своими яркими ролями в театре и кино, но и не менее искрометными домашними выступлениями, после которых его партнерши попадали в больницы с травмами различной степени тяжести.