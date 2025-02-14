Политика как она есть

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который Украина сбила собственным переданным ей американским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot летом 2024 года, пострадал из-за того, что у поставляемых Европой самолетов отсутствует система опознавания.