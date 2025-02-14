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Политика как она есть

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Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 ВСУ собственным ЗРК Patriot

Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 ВСУ собственным ЗРК Patriot

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который Украина сбила собственным переданным ей американским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot летом 2024 года, пострадал из-за того, что у поставляемых Европой самолетов отсутствует система опознавания.

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