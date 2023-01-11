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Отказ подкрался незаметно

Отказ подкрался незаметно

Украина не сможет стать членом ЕС, пока в ней находятся войска РФ, заявил вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Deutsche WelleКак пишет издание-иноагент, замглавы ЕК заявил, что «одно из условий вступления Украины в ЕС - это прекращение войны и вывод российских войск».

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