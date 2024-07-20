Серьезное ДТП на проспекте Мира в Томске: автомобиль протаранил забор

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Мира в Томске. По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen влетел в металлическое ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения.
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