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Серьезное ДТП на проспекте Мира в Томске: автомобиль протаранил забор

Серьезное ДТП на проспекте Мира в Томске: автомобиль протаранил забор

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Мира в Томске. По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen влетел в металлическое ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения.

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