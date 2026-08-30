Axios: глава ЦРУ Рэтклифф предложил провести саммит Трампа, Путина и Зеленского

© Reuters/AP/РИА Новости Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время секретного визита в Москву предложил провести трехсторонний саммит Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.