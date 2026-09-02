Путин назвал сообщения о новой мобилизации в России «чушью собачьей»

Путин назвал сообщения западных СМИ о мобилизации частью информационной кампании против России.Президент России Владимир Путин отверг утверждения о якобы подготовке новой мобилизации в стране, информирует ТАСС.
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