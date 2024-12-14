Какие автомобили покупают сами китайцы? Свежие данные

В ноябре розничные продажи на рынке новых легковых автомобилей в Китае, крупнейшем авторынке в мире, достигли 2,424 млн единиц, что на 7,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 16,6% больше по сравнению с ноябрем 2023 года; в результате совокупные продажи с января по ноябрь в 2024 году достигли 20,258 млн автомобилей.