Журналист Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о возможном нападении США

Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о возможном нападении США на РФ Американский журналист Такер Карлсон начал интервью с президентом России Владимиром Путиным с вопроса о возможном нападении Соединенных Штатов на Россию.
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