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Мы соседи по планете

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Какие позы во сне могут серьезно навредить здоровью

Какие позы во сне могут серьезно навредить здоровью

Миллионы людей страдают от того, что плохо спят по ночам. Дело не только в том, сколько времени мы спим: большое значение имеет и поза, в которой мы засыпаем.

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