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«Комо» и «Лейпциг» забьют, «МЮ» разгромит «Сабах», а «Буде-Глимт» много не пропустит. Экспресс на ЛЧ

«Комо» и «Лейпциг» забьют, «МЮ» разгромит «Сабах», а «Буде-Глимт» много не пропустит. Экспресс на ЛЧ

Ставим с коэффициентом 5.39.Третий игровой день Лиги чемпионов подарит сразу несколько любопытных сюжетов.

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