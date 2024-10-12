Бывший зампредседателя ПК СНП Чунцина предстал перед судом

Сиань, 12 октября /Синьхуа/ -- Народный суд средней ступени города Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ в качестве суда первой инстанции в пятницу начал судебный процесс над бывшим заместителем председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей /ПК СНП/ города Чунцин Чжэн Хуном, обвиняемым в получении взяток.
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