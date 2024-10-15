В Башкортостане сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в серии краж из домов

Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Уфимскому району и Управления уголовного розыска МВД по РБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в кражах строительных инструментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии