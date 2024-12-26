Когда придет пенсия за январь и какие изменения произойдут в 2025 году

2025 год принесет пенсионерам России ряд важнейших изменений в сфере социальных выплат и пенсий. Уже в конце 2024 года начнутся досрочные выплаты за январь, а в новом году – индексация всех видов пенсий и улучшения в процессе их получения.
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