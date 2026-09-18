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Мировое обозрение

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Польша строит огромный туннель под Карпатами недалеко от Украины

Польша строит огромный туннель под Карпатами недалеко от Украины

Под Карпатами, на глубине ста метров, разворачивается стройка, которая по масштабу и инженерной сложности не имеет аналогов в этом регионе.

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