Глава АРВЭ рассказал, чего ждать майнерам криптовалют в России

Активнее использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) начнут майнеры криптовалют, становясь полноценными участниками российского рынка, заявил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев, сообщает 30 декабря РИА Новости.
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