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Царьград

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Алюминий подорожал до $3200 за тонну впервые с июня

Алюминий подорожал до $3200 за тонну впервые с июня

Цена алюминия на мировой бирже превысила $3200 за тонну, что впервые произошло с 29 июня. Одновременно США оставили в силе пошлины на русский алюминий в размере 200%, усиливая напряжённость в торговых отношениях.

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