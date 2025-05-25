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«Пароход Тома Сойера» в литературе и в кино…

«Пароход Тома Сойера» в литературе и в кино…

Начнем мы с путешествия в детство, то самое наше детство, из которого, как мы, кстати говоря, это здесь давно уже выяснили, «растут ноги» многих наших дел и увлечений, как в зрелом возрасте, так и под старость.

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