Таможенники не пустили в Челябинскую область 20 тонн лука

В Челябинскую область запретили ввозить из Казахстана 20 тонн репчатого лука. Как URA.RU 24 мая рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, основанием для запрета со стороны челябинской таможни стало несоответствие в документах.
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