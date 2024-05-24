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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Таможенники не пустили в Челябинскую область 20 тонн лука

В Челябинскую область запретили ввозить из Казахстана 20 тонн репчатого лука. Как URA.RU 24 мая рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, основанием для запрета со стороны челябинской таможни стало несоответствие в документах.

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