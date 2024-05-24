Таможенники не пустили в Челябинскую область 20 тонн лука

В Челябинскую область запретили ввозить из Казахстана 20 тонн репчатого лука. Как URA.RU 24 мая рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, основанием для запрета со стороны челябинской таможни стало несоответствие в документах.