NYT: Иран разработал несколько вариантов ответа на удар со стороны Израиля

Власти Ирана, готовясь к ответному удару со стороны Израиля, приказало вооруженным силам быть готовыми к войне, однако стараться избежать конфликта, сообщили в газете New York Times со ссылкой на четырех иранских чиновников.
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