Владимир Путин осуждал преступления советской власти Сакрализация Сталина в посткоммунистической России достигла своего апогея.
Сакрализация Сталина достигла апогея: почему россияне восхищаются убийцей
Комментарии
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S
Sobering
У большинства тех, кто ненавидит Сталина обычное, навязанное троцкистами понимание событий того времени. Троцкизм победил большевизм и сразу же после убийства Сталина начался постепенный распад СССР. https://crystalbook.ru/
Кристалл роста — "Из прошлого надо брать огонь, а не пепел". Жан Жорес
crystalbook
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4 час.
Сергей Лепехов
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4 час.
ПавелЗзаварзин
Спавнивать СоЛЖЕницына и Сталина - преступление!
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40 мин.
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