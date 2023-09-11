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Сакрализация Сталина достигла апогея: почему россияне восхищаются убийцей

Сакрализация Сталина достигла апогея: почему россияне восхищаются убийцей

Владимир Путин осуждал преступления советской власти Сакрализация Сталина в посткоммунистической России достигла своего апогея.

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S
Sobering
У большинства тех, кто ненавидит Сталина обычное, навязанное троцкистами понимание событий того времени. Троцкизм победил большевизм и сразу же после убийства Сталина начался постепенный распад СССР. https://crystalbook.ru/
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