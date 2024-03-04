«Роснефть» продает европейские активы Российский нефтяной гигант начал процесс продажи активов в Германии.
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«Роснефть» продает европейские активы Российский нефтяной гигант начал процесс продажи активов в Германии.