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Исторический максимум: экспорт российских нефтепродуктов через Африку резко увеличился

Исторический максимум: экспорт российских нефтепродуктов через Африку резко увеличился

Несмотря на то, что российские суда с ценными грузами не является целью поддерживаемых Ираном хуситов, судовладельцы не подвергают себя дополнительному риску, избегая маршрута через Красное море по пути в Азию.

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