Сбербанк назвал сбор в пользу «Почты России» неприемлемым

«Сбер» направил письмо в АНО «Цифровая экономика», в котором указывает, что инициативы на подобие инфраструктурного сбора в пользу «Почты России» считаются «неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики практику», пишут «Ведомости».