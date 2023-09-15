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Сбербанк назвал сбор в пользу «Почты России» неприемлемым

Сбербанк назвал сбор в пользу «Почты России» неприемлемым

«Сбер» направил письмо в АНО «Цифровая экономика», в котором указывает, что инициативы на подобие инфраструктурного сбора в пользу «Почты России» считаются «неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики практику», пишут «Ведомости».

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